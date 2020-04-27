РИАМО - 27 апр. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сообщает «Интерфакс».

Эксперт обратил внимание на то, что в этом году наблюдается высокая температура. И, таким образом, не исключено, что это лето может быть одним из самых аномальных за всю историю.

«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть», — сказал Кобылкин.

При этом он подчеркнул, что количество пожаров в России меньше не становится.

Пожароопасный сезон начался уже в 62 регионах. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Сибири, на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.