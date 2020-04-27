РИАМО – 27 апр. Центральный Банк России с помощью специальной концепции предлагает освободить россиян от необходимости за свой счет страховать риски по ипотеке, сообщает Газета.ru.

Согласно этой концепции, предполагается, что кредиторы будут за свой счет осуществлять страхование.

«При этом банк лишится права требовать от заемщика уплаты или возмещения страховой премии или заключения другого договора страхования», — говорится в сообщении.

Это концепцию планируют обсудить концепцию с банковским и страховым сообществами в скорое время.