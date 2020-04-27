РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Во время режима самоизоляции жители Люберец могут посмотреть видеообзор концертных номеров «Танцевальная история» студии спортивного бального танца VicDance, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Красковский культурный центр разместил на своих официальных страницах в социальных сетях видеообзор концертных номеров «Танцевальная история». В видеозаписи представлены выступления студии спортивного бального танца VicDance под руководством Виктории Преображенской», - говорится в сообщении.

Видеоконцерт с европейской и латиноамериканской программами в исполнении участников студии можно посмотреть в Instagram-аккаунте @kraskovo_kkc, в соцсети «ВКонтакте» и на официальном YouTube-канале.

Студия спортивного бального танца VicDance была основана в 2016 году. Сегодня в коллективе занимаются около 50 человек дошкольного и школьного возраста.