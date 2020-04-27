РИАМО – 17 апр. Актрису и телеведущую Ларису Гузееву оштрафовали за превышение скорости на Ленинградском проспекте в Москве 15 и 16 апреля, сообщает kp.ru.

«15 апреля камеры фотофиксации запечатлели летящую на огромной скорости иномарку. Lexus Ларисы Гузеевой несся со скоростью на 20-40 километров в час превышая максимально допустимую скорость на том участке дороги. А уже 16 апреля женщина повторила свой же «подвиг» и снова сильно превысила скорость», - говорится в сообщении.

Не исключено, что телеведущая нарушила режим самоизоляции для участия в съемках нового проекта.

Ранее Гузеева отчитала на своей странице в Instagram москвичей, которые не стали соблюдать режим самоизоляции и массово выдвинулись жарить шашлыки и гулять в парках.