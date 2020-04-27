РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. На территории подмосковных Люберец за прошедшую неделю произошло два бытовых убийства, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За неделю из резонансных преступлений произошло два бытовых убийства. Первое произошло на территории 2-го городского отдела, женщина зарезала сожителя. Сотрудники СК проводят проверку по статье 105 УК РФ (убийство)», - сказал Романцев.

По его словам, второе преступление произошло на улице Шевлякова, дом №8: там была бытовая драка.

«Мужчина забил собутыльника. Сотрудники СК проводят проверку», - заключил Романцев.