РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 апр. Министерство экологии и природопользования Московской области заключило договор на разработку проекта экореабилитации реки Петрицы в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Минэкологии заключило договор с победителем конкурса на право провести экологическую реабилитацию реки Петрицы в городском округе Подольск. Разработку проектно-сметной документации проведет ООО «Институт «Рязаньпроект», которое уже проектировало экореабилитацию ряда подмосковных рек», – говорится в сообщении.

Экологическая реабилитация пройдет в черте Подольска – именно там, где негативное воздействие особенно велико. Перед началом работ будут ликвидированы все незаконные водосбросы. Проектные решения будут сформированы по результатам инженерных изысканий.

Ранее рабочая группа с участием специалистов Минэкологии провела рейд вдоль русла реки, чтобы оценить ее экологическое состояние. Результаты обследования показали, что река деградирует из-за сильной антропогенной нагрузки.

«Русло Петрицы зарастает и захламлено бытовым мусором, водоток затруднен, мелководья занимают около половины зеркала реки. Только на участке от деревни Большое Толбино до впадения в реку Мочу проверяющие выявили 7 незаконных водосбросов. В прибрежной зоне нарезаны неузаконенные земельные участки под огороды, имеются признаки самозахвата земель и ограничения свободного доступа к реке», – пояснил первый заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков.