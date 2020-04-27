РИАМО - 27 апр. Молоковскую больницу и еще четыре объекта в Ленинском округе готовят для приема пациентов с коронавирусом, они будут работать как «легкие стационары» для больных пневмонией, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Больница в Молокове будет готова принять пациентов уже в понедельник-вторник, запас всего необходимого готов на две недели, мы работаем над его пополнением на более долгий срок. <...> Приехали еще шестеро врачей из Тулы, их разместили в гостинице», — сказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

По его словам, подразделение Видновской районной клинической больницы усиливается для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Есть койки в стационаре, с подачей кислорода, в других местах решен вопрос с питанием, а коллектив медработников усилен бригадой врачей, прибывших из Тульской области», — добавил главный врач ВРКБ Бутай Бутаев.

Глава муниципалитета также сообщил, что всего подготовлено более 200 коек, 39 из них с подачей кислорода, а четыре — в реанимации. Питание для медперсонала и больных будет обеспечено как при помощи столовых, так и силами самого медучреждения.