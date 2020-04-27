РИАМО - 27 апр. На улицах и дорогах столицы сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции, передает ТАСС.

«На въездах в Москву, а также в самом городе усилен контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции», - сказал собеседник агентства.

Стражи порядка будут тщательно проверять цифровые пропуска граждан, которые необходимы для поездок на транспорте в период распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

При этом на въездах в столицу также усилился контроль, в том числе за злостными нарушителями ПДД, а также за нарушившими правила тонировки автомобилей.

В Москве действует режим самоизоляции граждан, выходить на улицу можно только по веской причине. С 15 апреля для поездок на транспорте необходимы специальные пропуска.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.