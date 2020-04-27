РИАМО - 27 апр. В Подмосковье и Москве большинство жителей продолжают находиться дома и соблюдать введенный режим самоизоляции, это очень важно для сдерживания распространения коронавируса, следует из данных «Яндекса».

В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла. Высокий индекс самоизоляции среди жителей в мегаполисе отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

Среди подмосковных городов самые лучшие показатели у микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха – 3,5 балла, Лобни – 3,4, Королева, Балашихи и Красногорска – 3,2.

Показания индекса самоизоляции показывают как много людей находятся на улице при пандемии. От 4 до 5 баллов – улицы почти пустые, от 3 до 3,9 балла – на улицах городов много людей, от 0 до 2,9 балла – самоизоляция жителями не соблюдается.

Все жители Московского региона должны соблюдать самоизоляцию, данные меры ввели в рамках борьбы с распространением Covid-2019. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Также в рамках борьбы с инфекцией в регионе проводят дезинфекцию подъездов, общественного транспорта, мест скопления людей.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.