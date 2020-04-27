РИАМО - 27 апр. В столице в Нижегородском районе по программе реновации появится ландшафтный парк с водоемом, ключевое общественное пространство расположится в непосредственной близости от жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

В данном районе не хватало зеленых зон, поэтому теперь они будут организованы в каждом квартале. Также на территории района появится новая инфраструктура для детей: детский сад, школа, учебный комплекс, музыкальная школа и детская поликлиника на 320 посещений в смену.

«Площадь озелененных территорий в проектах должна быть не менее 25%, здесь этот показатель составляет 39%. Ключевое общественное пространство расположится в непосредственной близости от жилых домов», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на площади 2,9 гектара можно будет активно заниматься спортом – на территории парка создадут велодорожки, детские и спортивные площадки. Кроме водоема на территории будут созданы дополнительные прогулочные и пешеходные зоны.

«На проектируемой территории расположен <…> мемориал «Защитникам Москвы посвящается. 1941–1945» – его мы сохраняем и включаем в общую структуру рекреационных территорий как памятный, тем более в год празднования 75-летия нашей Победы», – отметила руководитель архитектурно-планировочного объединения №1 Института Генплана Москвы Елена Шаранова.

В период с 27 апреля по 10 мая москвичи могут поучаствовать в электронных обсуждениях по проектам планировки территорий по программе реновации для районов Котловка, Нижегородский, Кузьминки, Зюзино, Останкинский. Все участники смогут внести свои предложения на сайте «Активного гражданина» в соответствующем разделе.