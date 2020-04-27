РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Полиция призвала жителей Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарина получать госуслуги онлайн из-за пнадемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«МУ МВД России «Люберецкое» информирует о предоставлении государственных услуг в электронном виде в сфере миграции; проведения добровольной дактилоскопической регистрации; получения справки о наличии или отсутствии судимости; регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений», - говорится в сообщении.

Более полная информация представлена на портале госуслуг, а также на официальном сайте МВД РФ и на сайте ГУ МВД России по Московской области.

По возникшим вопросам жители могут обратиться по телефонам отдела по вопросам миграции: 8(495)503-44-46 и дежурной части МУ МВД: 8(495)554-93-94.