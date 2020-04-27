РИАМО - 27 апр. Инспекторы по контролю за использованием объектов недвижимости столицы за две недели выявили 785 нарушений режима повышенной готовности, проверки предприятий осуществляются с 13 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За две недели проинспектировано более 50 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 785 нарушений, из которых 563 — при отсутствии социального дистанцирования, а еще 222 — при незаконном осуществлении деятельности во время пандемии», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что, по данным контрольных мероприятий, после составления протокола нарушения устраняются практически в 100% случаев. Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений.

Госинспекция по недвижимости начала проводить проверки соблюдения предприятиями режима повышенной готовности с 13 апреля. Во время распространения коронавируса работать могут лишь предприятия жизнеобеспечения и производства непрерывного цикла. Все остальные до 1 мая должны быть закрыты.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости обзвонили почти 40 тысяч организаций, чья деятельность на время самоизоляции должна быть прекращена. 350 из них продолжали вести запись клиентов по телефону. После вынесения предупреждения нарушения были устранены», – сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

За нарушения в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения на юридических лиц накладывается штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.