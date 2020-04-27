РИАМО – 27 апр. Депутат Государственной думы Сергей Кривоносов заявил, что киберспорт не сможет стать полноценной альтернативой традиционному спорту, однако сумеет заменить его на время ограничительных мер, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что сейчас меняется весь мир из-за распространения коронавируса.

«Конечно, компьютерный спорт на сегодняшний день не может быть полной альтернативой традиционному спорту, если мы говорим о здоровье нации, и занятия спортом на свежем воздухе – это, очевидно, другое. Но с учетом сегодняшней ситуации мы понимаем, что это тоже может быть в определенный момент альтернативой», — подчеркнул Кривоносов.

Он напомнил о появлении смешанных видов спорта, а, кроме того, напомнил о проведении турниро онлайн.

Депутат также подчеркнул, что сейчас нужно поддерживать людей, задействованных в основных направлениях спорта. И при этом создавать условия для дальнейшего развития в цивилизованных рамках.

Из-за распространения коронаиврусной инфекции в регионах РФ действуют режимы повышенной готовности и самоизоляции. Гражданам не рекомендуется выходить на улицу без веской причины. В Московском регионе для поездок на транспорте также требуются специальные пропуска.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.