РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 апр. Обслуживающие дорожно-транспортную инфраструктуру организации приступили к наведению порядка на вылетных магистралях, среди которых Щелковское шоссе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга Щелково.

Кроме уборки территорий и вывоза мусора выполняется очистка ограждений и объектов вдоль шоссе, убираются сухостойные и аварийные деревья.

«В соответствии с требованиями законодательства были приведены в порядок ограждения, объекты рекламы и электросетевого хозяйства, ликвидированы самовольно установленные объекты торговли», - говорится в сообщении.



В прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева стартовала программа комплексного благоустройства территорий, прилегающих к 10 автомагистралям, в том числе и к основной трассе, ведущей к городскому округу - А-103.