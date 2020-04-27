РИАМО - 27 апр. На Калужском шоссе в Москве столкнулись КамАЗ и автобус, в ДТП пострадали водитель и пять пассажиров автобуса, обстоятельства аварии устанавливаются, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Около 11:30 в районе 24 километра Калужского шоссе в сторону центра произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля КамАЗ. По уточненным данным, в результате происшествия пострадали водитель автобуса и пять его пассажиров», - говорится в сообщении.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.