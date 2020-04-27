РИАМО - 27 апр. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить максимальную безопасность сотрудников МЧС, которые будут бороться с пожарами и паводками на фоне распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
Глава государства поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности спасателей, работников всех ведомств и служб и волонтеров, которые будут бороться со стихийными бедствиями.
«Наши спасатели работают профессионально, мужественно, <…> смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях, если нужно — пойдут на риск ради других, но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры», — сказал Путин на совещании по ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ.
По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, опасность паводков и пожаров в регионах накладывается на распространение коронавируса, а циклические природные явления развиваются предсказуемо. С начала года в стране зафиксировали 68 чрезвычайных ситуаций, спасли более 30 тысяч человек.
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27 АПРЕЛЯ
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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