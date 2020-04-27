РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал продуктовый набор 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны из микрорайона Павлино Балашихи Федору Петрушову, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов вместе с волонтерами от «Единой России» развез 10 продуктовых наборов для жителей, находящихся на самоизоляции, в том числе памперсы для детей из малообеспеченных семей.

«Мы обрабатываем заявки от горожан, которые поступают во время онлайн-приема граждан, через социальные сети и на электронную почту. К тем, кому помощь требуется экстренно – выезжаем сами. Обязательно спрашиваем, что требуется привезти, какие предпочтения. Сегодня, к примеру, в доме у Федора Макаровича выключили холодную воду, так что к продуктовому набору довезли и питьевую воду», – сказал Ефимов.

Он пожелал ветерану хорошего настроения и поблагодарил за стойкость.

Фронтовик долго не хотел отпускать гостей и рассказал, что соблюдает самоизоляцию, потому что в любом возрасте здоровье – это самое важное.

«Мне 93 года, никуда не выхожу. Каждый день открываю окно, дышу воздухом, делаю зарядку, гуляю по квартире. Сейчас главное – пережить это время, победить вирус и жить дальше, отметить 75-летие Победы», – подчеркнул Петрушов.

Многодетная мама пятерых детей из микрорайона Павлино Татьяна Баталова также поблагодарила депутата за своевременно оказанную помощь.

«Не ожидала, что помощь придет так быстро. Общались с Тарасом Васильевичем в четверг на прошлой неделе. И сегодня он сам привез продукты, памперсы и даже игрушки», – заключила Баталова.