РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 апр. На прошедшей неделе 24 единицы спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.
«Содержание улично-дорожной сети осуществлял 91 сотрудник подрядных организаций, были задействованы 24 единицы спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов, механизированная и ручная очистка площадей, очистка от мусора газонной части улично-дорожной сети», – сказал Подлозный.
За данный период убрано 105 кубометров мусора и 56 кубометров смета.
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27 АПРЕЛЯ
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