РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 апр. На прошедшей неделе 24 единицы спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществлял 91 сотрудник подрядных организаций, были задействованы 24 единицы спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов, механизированная и ручная очистка площадей, очистка от мусора газонной части улично-дорожной сети», – сказал Подлозный.

За данный период убрано 105 кубометров мусора и 56 кубометров смета.

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27 АПРЕЛЯ

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- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.