РИАМО-27 апр. Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) на основе собранных данных предсказали, что в России распространение коронавируса может прекратиться к июлю, передают РИА Новости.

Специалисты изучили данные по коронавирусу по 131 стране. По подсчетам ученых, ситуация по Covid-19 нормализуется в РФ к июлю 2020 года.

«Как следует из отчета, опубликованного лабораторией инноваций SUTD, по мнению исследователей, в России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%, а на 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля» – отмечается в материале.

По мнению исследователей, в Китае завершение ситуации с распространением коронавирусной инфекции завершилось 9 апреля. При этом в США ситуация с коронавирусом окончательно разрешится только 27 августа текущего года, а в Германии и Франции – 1 и 5 августа соответственно. В Великобритании «поворотный момент» ожидается 14 августа.

При этом в ситуации с распространением Covid-19 в России переломный момент произошел уже 24 апреля. Также его преодолело и большинство других стран, рассмотренных исследователями.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С начала распространения вируса по всему миру зафиксировали более 2,8 миллиона заражений. В России общее число случаев заражения составляет 87 147. Выздоровели в стране за все время 7 346 пациентов.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.