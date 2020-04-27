РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Подольск находится в числе муниципалитетов Подмосковья, где сотрудники ГИБДД составили меньше всего протоколов на нарушение режима самоизоляции за прошедшую неделю, сообщается на сайте администрации округа.

В Московской области при въезде в крупные города организовано 84 временных поста, где сотрудники ГИБДД проверяют наличие обязательных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта.

«На прошлой неделе сотрудниками Госавтоинспекции было проверено 351,3 тысячи транспортных средств, из них 3,8 тысячи были без пропусков. За неделю сотрудниками полиции было составлено порядка 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции. Больше всего нарушений зафиксировано в Раменском (153), Люберцах (136), Щелково (88), Коломне (85) и Богородском городском округе (89). Меньше всего протоколов было составлено в Волоколамске, Кашире, Электростали, Подольске и Королеве», - сказал зампредседателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Средний индекс самоизоляции в Московской области в период с 20 по 26 апреля составил — 3,2. Наиболее высокий индекс самоизоляции в этот период держался в Лобне - 3,7, Королеве - 3,6, Балашихе - 3,5, Красногорске - 3,5, Одинцове - 3,5, Люберцах - 3,5, Лыткарино - 3,5. Низкий индекс был отмечен в Ногинске - 2,8, Солнечногорске - 2,8, Клину - 2,8 и в Ступине - 2,8.

«В муниципалитетах с низким индексом самоизоляции будет продолжена активная работа с населением сотрудниками правоохранительных органов, представителями администрации, административно-пассажирской инспекцией Московской области и инспекторами Госадмтехнадзора», - заключается в материале.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.