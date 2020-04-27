РИАМО - 27 апр. Информация о массовом увольнении персонала в больнице в столичной Коммунарке является ложной, ни один сотрудник из младшего медицинского персонала не уволился с момента начала работы в клинике, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал — 137 человек», - написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что весь медперсонал оформлен по трудовым договорам в ГКБ №40.

Главврач подчеркнул, что в соцсетях появилась информация о том, что якобы сотрудникам клиники не производят положенные выплаты.

«Хотел бы разъяснить, что речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ №40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге»,- добавил Проценко.

Он отметил, что клиника выполнила все финансовые договорные обязательства перед фирмой в положенный по контракту срок.

По его словам в больнице в Коммунаре на сегодняшний день в достаточном количестве есть все нужные средства индивидуальной защиты.

Он пояснил, что средства защиты находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус. В данный корпус можно зайти, только надев защитный костюм.

Для медперсонала клиники организован свободный доступ к общему фудкорту, он расположен в «чистой» зоне больницы. Но в учреждении есть запрет на вынос сотрудниками пищи из «грязной» зоны.

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27 АПРЕЛЯ

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Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

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