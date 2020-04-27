РИАМО - 27 апр. Информация о массовом увольнении персонала в больнице в столичной Коммунарке является ложной, ни один сотрудник из младшего медицинского персонала не уволился с момента начала работы в клинике, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
Он уточнил, что весь медперсонал оформлен по трудовым договорам в ГКБ №40.
Главврач подчеркнул, что в соцсетях появилась информация о том, что якобы сотрудникам клиники не производят положенные выплаты.
«Хотел бы разъяснить, что речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ №40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге»,- добавил Проценко.
Он отметил, что клиника выполнила все финансовые договорные обязательства перед фирмой в положенный по контракту срок.
По его словам в больнице в Коммунаре на сегодняшний день в достаточном количестве есть все нужные средства индивидуальной защиты.
Он пояснил, что средства защиты находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус. В данный корпус можно зайти, только надев защитный костюм.
Для медперсонала клиники организован свободный доступ к общему фудкорту, он расположен в «чистой» зоне больницы. Но в учреждении есть запрет на вынос сотрудниками пищи из «грязной» зоны.
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27 АПРЕЛЯ
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- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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