РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. МАУ ЦК «Подмосковье» в поселке Пироговский городского округа Мытищи объявил онлайн-акцию «Мой герой», сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Совсем скоро мы будем отмечать замечательный праздник - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне! И мы объявляем онлайн-акцию «Мой герой»! Присылайте видео, как вы рассказываете про своего героя! Ставьте хештеги: #мойгерой #бессмертныйполк. Отмечайте Instagram-аккаунт МАУ ЦК «Подмосковье» в публикации», - говорится в сообщении.

Девятого мая из всех видео сотрудники МАУ ЦК «Подмосковье» сделают одно большое и проведут онлайн-акцию «Бессмертный полк».