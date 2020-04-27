РИАМО – 27 мар. Московская область вошла в число лидеров рейтинга регионов России по размеру банковских вкладов жителей, средний объем депозитов на душу населения в регионе составляет почти 225 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

В среднем по России на человека приходится около 200 тысяч рублей депозитов. Первые два места в рейтинге заняли Москва (объем депозитов на душу населения - 858,7 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (440 тысяч рублей вкладов на одного человека в среднем).

«В первую десятку рейтинга, помимо двух крупнейших федеральных городов, также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области», — говорится в сообщении.

Прирост вкладов за два года в Подмосковье составил 21,9%. Доля валютных депозитов в регионе составляет 11,4%.

Вклады физических лиц по всей стране в российских банках выросли в последние годы. В 2019 году объем вкладов вырос на 2,1 триллиона рублей (на 7,3%). За январь и февраль 2020 года объем вкладов вырос еще на 0,1%.

Аналитики считают, что рост депозитов в ближайшее время замедлится из-за коронавируса, часть людей будут тратить свои сбережения, особенно это касается занятых в малом бизнесе.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.