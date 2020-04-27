РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Коммунальщики очистили от мусора три пустыря в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска в рамках месячника благоустройства, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работы по санитарной очистке территории микрорайона Кузнечики продолжаются в рамках месячника благоустройства. Сотрудники МБУ «ПКБ» продолжают выполнять работы на территории микрорайона по уборке мусора на пустырях, незакрепленных земельных участках. Так, уже были приведены в порядок пустыри на улице Генерала Стрельбицкого, у домов №№1, 3, 8, по Армейскому проезду за школой №34 до дома №3, на второй части бульвара 65-летия Победы», - говорится в сообщении.

Данные территории были очищены от мусора, автомобильных покрышек и последствий пикников. Причем пустыри на улице Генерала Стрельбицкого и бульваре 65-летия Победы в течение месячника были убраны повторно.