РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 апр. В Люберецкую областную больницу по поручению главы Котельников Андрея Булгакова передали 38 инновационных масок в качестве помощи врачам, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации округа.

«Сегодня сотрудники администрации городского округа Котельники по поручению главы Андрея Булгакова передали в Люберецкую городскую больницу 38 масок, предоставленных магазином «Декатлон» микрорайона Белая Дача. Маски EasyBreath очень плотно прилегают к лицу, позволяя не пропускать воду и не ограничивать обзор. Но эти маски, как оказалось, можно использовать не только для подводного плавания», - говорится в сообщении.

Благодаря специальным коннекторам и фильтрам врачи могут находиться в маске долгое время. Помимо этого, маски можно также надевать на больных, подключая через коннекторы подачу кислорода.

«Необходимые коннекторы очень оперативно изготовили на 3D-принтере Центра молодежного инновационного творчества «Призма». Мы очень верим, что оказанная помощь будет на пользу и вместе победим», - заключается в материале.