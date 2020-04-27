РИАМО - 27 апр. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом расцвел абрикос, его бело-розовые цветки распускаются до появления листьев, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Абрикосовое дерево вырастает в высоту до 12 метров, а косточки плодов, выращенных в Центральной Азии и Средиземноморье, настолько сладкие, что могут заменить миндаль. Помимо абрикоса также расцвели вторая сакура, груша и гибрид вишни и миндаля – церазолуизения.

«Их (косточек - ред.) экстракт добавляют в итальянский ликер амаретто и печенье бискотти. Дереву российской селекции в «Аптекарском огороде» около десяти лет — оно цветет необычайно красиво, но очень скоротечно. Есть шанс, что завяжутся плоды», — говорится в сообщении.

Сакура — собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (Слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и другое. Иногда к нему на правах подродов относят и абрикосы. В «Аптекарском огороде» представлены три вида сакуры: вишня Саржента (сахалинская), вишня ниппонская (курильская) и вишня пильчатая.

В «Аптекарском огороде» также растет самая настоящая японская сакура — вишня мелкопильчатая сорта тисима, которую привезли прямо со склонов горы Фудзияма. Щедрый подарок саду преподнесла столица Японии Токио в мае 2010 года.