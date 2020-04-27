РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Учащиеся восьми общеобразовательных учреждений Подольска одержали победу в конкурсе юмористического рисунка «Нарисуем нарушителя», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подведены итоги творческого конкурса юмористического рисунка «Нарисуем нарушителя» среди обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организаций Подольска. В конкурсе приняли участие 456 учащихся из 23 общеобразовательных учреждений городского округа. Победителями конкурса стали учащиеся гимназии №4, школ №№8, 15, 19, 35, Дубровицкой школы, лицея Климовска, Школы-интерната для обучающихся с ТНР (тяжелыми нарушениями речи, - ред.)», - говорится в сообщении.

Одна из главных задач конкурса - напомнить несовершеннолетним о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Победителей поздравили с заслуженной оценкой.