РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 апр. Домодедовский асфальтобетонный завод передал подарки детям врачей-инфекционистов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовский асфальтобетонный завод «АБТ» подготовил подарки детям врачей-инфекционистов, которые сейчас работают на передовой и вынуждены жить отдельно от своих семей. Также презенты были переданы работникам скорой помощи», - говорится в сообщении.

Подарки подбирали с учетом возраста детей, чтобы каждый получил то, что ему будет интересно.