РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 апр. Волонтеры в подмосковном Красногорске раздадут георгиевские ленточки в преддверии Дня Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске ежегодная акция «Георгиевская ленточка», которая проводится с 2005 года по всей стране, стартовала 24 апреля во время онлайн-концерта «Победа глазами молодых».

«В этом году, несмотря на режим самоизоляции, акцию не прерываем. С сегодняшнего дня (27 апреля – ред.) георгиевские ленточки мы будем развозить всем тем, кому оказываем помощь – нуждающимся многодетным семьям и пенсионерам старше 65 лет. И, конечно, мы постараемся доставить эту ленточку в дом каждого ветерана Красногорска», – сказал волонтер Михаил Иванов.

Волонтеры будут передавать ленточки бесконтактным путем и с соблюдением всех мер предосторожности.

Телефон штаба волонтеров: 8(925)499-41-00.

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