РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Национальный парк Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» объявил благодарность сотрудникам ГБУВ МО «Терветуправление №2» Мытищ за сотрудничество, сообщается в Instagram-аккаунте терветуправления.

Очередную благодарность получили ветеринарные специалисты Мытищинской ветеринарной станции.

«Особое направление национального парка «Лосиный остров» - взаимодействие с ветеринарными городскими станциями по борьбе с болезнями животных, благодаря которому предотвращается возникновение и распространение заразных болезней. Наше сотрудничество продолжается! В 2020 году мы завершим очередной этап паспортизации оленей и наметим новые проекты по изучению других видов животных, обитающих в национальном парке», - говорится в сообщении.

Часто дикие животные выходят в городскую черту. Ветеринары помогают сотрудникам нацпарка в их отлове, безопасной транспортировке и последующем выпуске естественную среду обитания. Перед выпуском на территорию «Лосиного острова» животные проходят осмотр и при необходимости получают лечение.

«Для профилактики заболеваний, например, бешенства, в местах обитания диких плотоядных зверей раскладывается оральная вакцина. Павшие животные при обнаружении удаляются, а прилегающая территория обеззараживается в соответствии с ветеринарным законодательством», - отмечается в сообщении.