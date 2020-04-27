РИАМО - 27 апр. В Московской области и Москве 29 апреля из-за продолжительного дождя может выпасть до половины нормы месячных осадков, также ожидается порывистый ветер, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, через столицу, а также через весь Центральный федеральный округ пройдет Балтийский циклон, атмосферное давление понизится.

«В среду погода будет облачная, дождливая, временами будет сильный дождь, продлится это 10-12 часов, как минимум, а количество осадков может составить до половины месячной нормы. Все это будет сопровождаться резким порывистым ветром», - сказал Синенков.

Он отметил, что небо начнет затягивать облаками уже в понедельник. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а температура будет колебаться от +2 до +4 градусов. 28 апреля днем ожидается от +9 до +11 градусов.

При этом, по словам Синенкова, циклон пройдет быстро. Уже 30 апреля погода начнет улучшаться, атмосферное давление повысится, хоть и есть вероятность кратковременных дождей.



При этом 1 мая температура пойдет на повышение, но не выйдет за пределы нормы.



«С 1 по 3 мая погода будет в пределах от +11 до +13 градусов, может быть даже где-то до +15 градусов. Будет малооблачно и без осадков», - заключил он.