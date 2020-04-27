РИАМО - 27 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников скорой помощи за их работу и героизм во время пандемии коронавируса, всего в скорой помощи региона работают 800 врачей и 3,5 тысячи фельдшеров с правом лечения.

«На работников скорой сейчас выпала чудовищная нагрузка. У них было несколько тяжелых, бессонных ночей. Знаю, что было много нареканий на работу бригад: порой люди вынуждены ждать скорую очень долго», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что считает правильным объяснить ситуацию и защитить врачей и фельдшеров.

«В мирное время мы много работали над тем, чтобы соблюдать все нормативы по времени приезда скорой. Без преувеличения были одними из лучших в стране. Но коронавирус внес свои коррективы. Количество госпитализаций значительно выросло, усложнилась и маршрутизация», — отметил губернатор.

Он добавил, что до распространения коронавируса водитель скорой помощи в среднем проезжал до 100-150 километров в смену, сейчас ему приходится проезжать 600-800 километров.

Для того, чтобы вызовы отрабатывали быстрее, была подключена неотложка – она едет к тем пациентам, которым не нужна госпитализация. Водителей «Мострансавто» также привлекли к управлению автомобилями скорой помощи.

«О новых условиях работы мне сегодня рассказали сотрудники Одинцовской станции. Завтра у них – профессиональный праздник. Всего в скорой помощи у нас работают 800 врачей и 3,5 фельдшеров с правом лечения. Спасибо вам за труд, за героизм. Понятно, что сейчас непросто, но мы очень рассчитываем на вашу помощь. Берегите себя и будьте здоровы!» — заключил Воробьев.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 638 новых случаев инфицирования коронавирусом, количество зараженных в регионе с начала пандемии достигло 9708 человек.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.