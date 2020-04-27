РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи собирает фотографии участников Великой Отечественной войны для онлайн-акции «Бессмертный полк», сообщается в Instagram-аккаунте ДК «Красная Горка».



«Ежегодно 9 мая, в День Победы, мы выходим строем «Бессмертного полка» на улицы нашей страны. И пусть этот май не похож на предыдущие - это не повод отказываться от памяти о тех, кто отдал жизнь и молодость для защиты нашей Родины. Центр культуры и Досуга «Марфино» объявляет сбор фотографий участников Великой Отечественной войны для онлайн-акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая в рамках праздничной программы «Салют Победы», - говорится в сообщении.

До 4 мая принимаются сканы и фото фотографий без лишних предметов, обрезанные по контуру, на электронную почту: info@ddmedia.moscow.

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