РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Музей гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска победил в областном конкурсе «Лучший школьный музей/ комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Николай Пестов.

«На дистанционном заседании президиума Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» подведены итоги Всероссийского конкурса партии «Лучший школьный музей/ комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны» в Московской области. В номинации «Лучший городской школьный музей/ комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны» победил музей МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» городского округа Подольск, микрорайон Климовск», - сказал Пестов.

Глава городского округа поздравил победителей с заслуженной победой.