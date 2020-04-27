РИАМО - 27 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что во многих сообщениях о недостаточном оснащении больниц в период коронавируса есть элементы провокации, такую информацию необходимо перепроверять, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков прокомментировал сообщения о том, что из больницы в Коммунарке якобы массово уволились медсестры из-за недостаточной оснащенности. По словам представителя Кремля, в таких материалах содержатся элементы провокации. Необходимо обратиться в данную больницу и перепроверить информацию.

«Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы, они действительно рискуют и проявляют образцовое самопожертвование. Это достойно восхищения и сожаления, когда врачи также заболевают, выполняя свой долг», – отметил пресс-секретарь президента.

Также Песков заявил, что на местах действительно могут возникать проблемы со снабжением больниц, но они оперативно решаются. Он призвал не делать выводов касательно общей ситуации на основе единичных случаев.

«Вопросами обеспечения и оснащения президент занимается ежедневно. <…> Предпринимаются очень энергичные шаги для обеспечения сектора здравоохранения всем необходимым. Каждая конкретная проблема решается в оперативном порядке», – заключил представитель Кремля.

Ранее врач больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия готова к прохождению пика эпидемии коронавируса. Он отметил, что медработники больницы поддерживают контакты с коллегами из Франции, Китая и Италии.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.