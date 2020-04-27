Как волонтеру получить цифровой пропуск в Москве и Подмосковье

Специальный пропуск волонтера и срок действия
С 15 апреля волонтерам, как и другим гражданам, необходимо оформлять цифровой пропуск для передвижения по Москве и Подмосковью на любом виде транспорта.
С 22 апреля в Московском регионе введены специальные пропуска для волонтеров.
Цифровой пропуск волонтера в столице и области действует один календарный день, при этом количество выдаваемых пропусков в неделю не ограничено.
Важно: привязку транспортных карт и номеров автомобилей следует производить не менее, чем за 5 часов до поездки, поэтому оформлять пропуск нужно заранее.
Чтобы оформить пропуск, потребуется сначала зарегистрироваться в качестве волонтера и получить идентификационный номер (для Москвы) либо паспорт волонтера (для Московской области).
Регистрация и инструктаж
Москвичам для начала нужно зарегистрироваться на сайте https://мывместе.мосволонтер.рф (ГБУ «Мосволонтер»). Здесь можно подробно узнать о том, какие виды помощи и кому необходимо оказать (например, помогать пожилым людям в быту, приносить им продукты и лекарства), в какие сроки и сколько есть свободных мест. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии ОНФ: 8-800-200-34-11.
Затем подается заявка (при оформлении вас переведут на сайт https://new.dobro.ru) с указанием следующих данных: ФИО и дата рождения будущего волонтера; дни, по которым он готов работать; адрес фактического проживания; тип занятости (трудоустроен, студент и т.п.); номер телефона. Также требуется указать, какое у вас образование и есть ли автомобиль.
После рассмотрения заявки волонтеру присваивается личный идентификационный номер, доступный в личном кабинете.
Если заявка одобрена и присвоен номер, обязательно нужно будет пройти инструктаж. Если инструктаж не будет пройден, пропуск аннулируют.
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Получение цифрового пропуска через mos.ru
Для оформления авторизуйтесь на сайте https://nedoma.mos.ru/. Выберите цель «Посещение медицинской организации или осуществление волонтерской деятельности». Укажите личную информацию, паспортные данные, свои контакты, адрес отправления и адрес места, куда вы направляетесь, привяжите номер своей транспортной карты «Тройка» или номер автомобиля. Не забудьте поставить галочку в графе «Осуществляю волонтерскую деятельность» и указать там свой идентификационный номер. В конце укажите дату, когда вы собираетесь передвигаться по городу (доступен выбор на ближайшие три дня).
Полученный пропуск, который вам вышлют на электронную почту, представляет из себя 16-значный буквенно-цифровой код, при выходе из дома его надо иметь при себе вместе с паспортом. Код можно сохранить как скриншот, записать на бумаге или распечатать.
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Получение пропуска через СМС
Через СМС можно получить пропуск только на текущие сутки.
СМС должно иметь следующий вид: Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*дата рождения (через точку)*личный номер волонтера (от 3 до 8 цифр)*номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии).
Код цели в случае с волонтерами – 5;
Тип паспорта – 1 (паспорт РФ).
Пример: Пропуск*5*1*1234*123456*15.04.1981*87654***44443333111
Если личный автомобиль не используется, как в данном примере, то его номер не указывается, но символы «*» остаются, между ними ничего не ставится.
Для упрощения задачи можно скачать приложение «Моя Москва» https://www.mos.ru/mobile/ и ввести необходимые данные в графы – система автоматически сгенерирует текст для получения пропуска (не сам пропуск) по СМС.
Данный текст (написанный самостоятельно или сгенерированный через приложение) нужно отправить как СМС на короткий номер 7377. Буквенно-цифровой код (пропуск) придет в ответном сообщении, его также надо будет сохранить.
Получение пропуска по телефону
Чтобы получить пропуск на текущую дату, также можно позвонить по единому номеру справочной мэрии Москвы 7 (495) 777-77-77 и сообщить оператору необходимые данные, включая личный номер волонтера. Код вам продиктуют, его надо будет записать.
Перед выходом стоит проверить, действителен ли пропуск, успешно ли прошла привязка номера транспортной карты, нажав на соответствующую кнопку на сайте https://nedoma.mos.ru/.
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Получение пропуска в Подмосковье
1. Регистрация в качестве волонтера
Чтобы получить пропуск, добровольцу потребуется специальный номер, присвоенный волонтеру (паспорт волонтера).
Паспорт волонтера, согласно распоряжению Главного управления социальных коммуникаций Московской области, выдается на основании списков добровольцев, поданных органами местного самоуправления (ОМУ) муниципальных образований Московской области. Таким образом, желающие стать волонтерами могут обратиться в ОМУ по месту жительства.
Чтобы стать волонтером, также можно присоединиться к всероссийскому движению «Мы вместе». Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии ОНФ: +7 (800) 200-34-11, либо подать заявку на сайте new.dobro.ru или в мобильном приложении «ОНФ. Помощь».
Кроме того, жители Подмосковья могут позвонить на единую областную горячую линию по вопросам коронавируса: +7 (800) 550-50-30.
2. Оформление пропуска
Получить цифровой код можно как через портал «Госуслуг», так и через мобильное приложение «Госуслуги Стоп Коронавирус».
При оформлении пропуска потребуется указать следующие данные: ФИО; серия и номер паспорта или реквизиты другого документа, удостоверяющего личность; номер телефона; адрес электронной почты (по желанию); номер автомобиля или электронной транспортной карты; номер «паспорта волонтера».
Когда пропуск могут аннулировать
Московский пропуск волонтера перестанет работать, если волонтер не прошел инструктаж или не выполнил заявку (например, не оказал помощь в указанный день и время).
Подмосковный пропуск не будет действовать, если не соблюдаются условия волонтерской деятельности.
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