Как волонтеру получить цифровой пропуск в Москве и Подмосковье

1

С 15 апреля волонтерам, как и другим гражданам, необходимо оформлять цифровой пропуск для передвижения по Москве и Подмосковью на любом виде транспорта.

С 22 апреля в Московском регионе введены специальные пропуска для волонтеров.

Цифровой пропуск волонтера в столице и области действует один календарный день, при этом количество выдаваемых пропусков в неделю не ограничено.

Важно: привязку транспортных карт и номеров автомобилей следует производить не менее, чем за 5 часов до поездки, поэтому оформлять пропуск нужно заранее.

Чтобы оформить пропуск, потребуется сначала зарегистрироваться в качестве волонтера и получить идентификационный номер (для Москвы) либо паспорт волонтера (для Московской области).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>