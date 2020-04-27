РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В одном из дворов микрорайона Климовск Подольска в ходе благоустройства посадили 75 саженцев можжевельника, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе домов №№2/18, 4 по улице Победы в микрорайоне Климовск завершены работы по высадке 75 саженцев можжевельника. Ремонт двора был начат в 2019 году, проект предложили инициативные жители дома №2/18, в том числе и высадку саженцев можжевельника в количестве 56 штук. Однако учитывая, что в 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, было принято решение о высадке 75 саженцев, что и было сделано», - говорится в сообщении.

Территориальное управление администрации округа в микрорайоне Климовск поблагодарило компанию ООО «Вивана» за покупку дополнительных саженцев за счет собственных средств.

Работы по благоустройству будут продолжены. Так, в скором времени по данному адресу появится газон, будут установлены новые скамейки и многое другое.