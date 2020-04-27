РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. В Будапеште курсируют поезда, сделанные на мытищинском заводе «Метровагонмаш», жители венгерского города называют эти поезда «Панда», сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа Мытищи.

«Мытищинские составы обслуживают пассажиров на третьей линии Будапештского метро и отзывы пассажиров самые положительные. Ежедневно поезда перевозят более 550 тысяч пассажиров. АО «Метровагонмаш» в 2015 году заключил контракт на капитальный ремонт и модернизацию партии подвижного состава. Работы проводились благодаря тесному и эффективному сотрудничеству с компанией BKV – транспортным оператором столицы Венгрии, а также метрополитеном Будапешта», - говорится в сообщении.

Всего в рамках контракта глубокой модернизации подлежали 37 составов, 222 вагона метро.