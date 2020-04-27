РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 апр. Полицейские подмосковной Балашихи задержали местного жителя, подозреваемого в краже системного блока стоимостью более 67 тысяч рублей из торгового зала магазина, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из торгового зала магазина похищен системный блок. Сумма ущерба составила более 67 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.