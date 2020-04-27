РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 апр. В подмосковных Люберцах 394 человека с коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.
«Всего в Люберцах заболело 557 человек, госпитализировано в стационары – 103 человека, на домашем лечении находятся 394 человека. Выписаны или долечиваются дома 48 человек. Идет переоборудование стационара в Краскове под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией», – сказал Старцев.
Он отметил, что за неделю в больницу поступило 25 жалоб.
«Эти обращения надо разобрать, по каким вопросам люди обращались. Сегодня медицина работает в напряжении», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
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27 АПРЕЛЯ
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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