РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 апр. В подмосковных Люберцах 394 человека с коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«Всего в Люберцах заболело 557 человек, госпитализировано в стационары – 103 человека, на домашем лечении находятся 394 человека. Выписаны или долечиваются дома 48 человек. Идет переоборудование стационара в Краскове под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией», – сказал Старцев.

Он отметил, что за неделю в больницу поступило 25 жалоб.

«Эти обращения надо разобрать, по каким вопросам люди обращались. Сегодня медицина работает в напряжении», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.