РИАМО - 27 апр. В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека, всего после инфекции выздоровели 319 человек, сообщает оперативный штаб по Подмосковью.
На данный момент в Подмосковье зафиксировано 9708 случаев заражения коронавирусом.
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Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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