РИАМО – 27 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, из чего будет складываться решение о дальнейших действиях по режиму самоизоляции, сообщает Газета.ru.

Представитель Кремля подчеркнул, что решение предстоит принять на основе краткосрочных прогнозов.

«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и каких-то краткосрочных прогнозах. Прогнозы на среднюю перспективу и на дальнюю здесь вряд ли возможны», — сказал Песков.

Из-за коронавируса до конца месяца в России объявлен нерабочий период, в регионах введена обязательная самоизоляция. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.