РИАМО – 27 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, из чего будет складываться решение о дальнейших действиях по режиму самоизоляции, сообщает Газета.ru.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение предстоит принять на основе краткосрочных прогнозов.
«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и каких-то краткосрочных прогнозах. Прогнозы на среднюю перспективу и на дальнюю здесь вряд ли возможны», — сказал Песков.
Из-за коронавируса до конца месяца в России объявлен нерабочий период, в регионах введена обязательная самоизоляция. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.
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Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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