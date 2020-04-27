РИАМО - 27 апр. Автоматические санитайзеры начали устанавливать на станциях в столичной подземке, пока появилось 20 штук, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Санитайзеры установлены на станциях «Щелковская», «Комсомольская» (Кольцевая) и «Белорусская» (Кольцевая и Замоскворецкая). Работы будут продолжены.

«Планомерно санитайзеры будут установлены и на других станциях метро и МЦК — завтра их будет уже больше 100 штук. На станциях с увеличенным пассажиропотоком мы планируем поставить большее число диспенсеров», — отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В Москве и Московской области введен режим обязательной самоизоляции для жителей. Передвижение на транспорте и личном автомобиле возможно только при наличии цифрового пропуска.

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27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.