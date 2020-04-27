РИАМО - 27 апр. В начале мая температура в Подмосковье и Москве ожидается прохладная, в климатическую норму она вернется после 3 мая, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Наиболее неблагоприятной ожидается погода 1 мая. Небо будет затянуто плотными облаками, ночью к дождю может примешиваться мокрый снег, днем время от времени будет приниматься дождь, от небольшого до умеренного», - говорится в сообщении.

На Первомай столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов, а средняя суточная температура будет 7-8 градусов, это ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

Дождь начнет утихать 2 мая. В этот день из-за облаков будет изредка появляться солнце, но погода останется прохладной.

С 3 мая атмосферное давление в регионе начнет расти, с ним будет пониматься и температура. Ночью температура прогнозируется в районе плюс 4-6, а днем – плюс 13-15 градусов. Впервые с середины апреля средняя суточная температура в Московском регионе приблизится к своей климатической норме.

До конца первой декады последнего весеннего месяца ночная и дневная температура будет постепенно повышаться. Таким образом, средняя суточная температура станет превышать плюс 8 градусов.