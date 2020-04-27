РИАМО - 27 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице двух мошенников, торговавших цифровыми пропусками для передвижения по Московскому региону, один пропуск стоил 3,5 тысячи рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по региону в период действия ограничительных мер.

«Подозреваемые сообщали, что для получения такого пропуска желающим необходимо предоставить свои паспортные данные, а также, в случае необходимости, информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств», - говорится в сообщении.

После того, как аферисты получали деньги за пропуск, они пропадали. В настоящее время они подозреваются в совершении как минимум двух эпизодов мошенничества.

В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В Москве и Подмосковье для борьбы с коронавирусом введены цифровые пропуска для передвижения на общественном и личном транспорте. Данные разрешения оформляются бесплатно.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.