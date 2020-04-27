РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Жительницам деревни Юдино городского округа Мытищи оказали помощь в доставке продуктов по их просьбе, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

«Еще одна просьба о помощи в доставке продуктов поступила из деревни Юдино. На приеме жителей Тамара Николаевна и Римма Алексеевна рассказали мне, что проживают вдвоем, родственники с детьми соблюдают режим самоизоляции дома, поэтому помочь пока некому. Передал информацию нашим волонтерам, которые как настоящие супергерои в тот же день приехали со всем необходимым», - написал Чаплин.

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