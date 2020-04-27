РИАМО - 27 апр. Стационар Коломенской центральной районной больницы временно перепрофилируют под инфекционное отделение, где будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

В перепрофилированном стационаре создадут 300 койко-мест с кислородом, 70 из них будут с ИВЛ. В больнице уже приступили к работам. Завершить их планируется до середины мая.

«Предстоит провести переоснащение помещений четырехэтажного корпуса под размещение инфекционной больницы. В здании будет проведено разделение корпуса на «чистые» и «грязные» зоны, создан санпропускник, проведен монтаж новой системы вентиляции и подачи медицинских газов, разводка электрики под диагностическую аппаратуру, отделка помещений. Здание больницы также получит новый фасад», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Общая площадь корпуса – свыше 5,8 тысячи квадратных метров. Новое отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием.

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.