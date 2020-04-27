РИАМО – 27 апр. Граждане, у которых кредит по ипотеке превышает сумму 4,5 миллиона рублей, могут получить ипотечные каникулы в рамках закона, принятого в 2019 году, сообщил в понедельник председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Согласно этому закону, заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может потребовать у банка сокращение или приостановку платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Однако отсрочка увеличит общую сумму по процентам.
«Те, у кого кредит больше чем 4,5 миллиона рублей, могут воспользоваться законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году. Но для этого им надо будет представить документы, подтверждающие, что они соответствуют критериям этого закона. Есть еще один вариант – это обращение в банк за реструктуризацией», - сказал Аксаков.
Он отметил, что банки идут навстречу своим клиентам и реструктурируют ипотечные кредиты.
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27 АПРЕЛЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
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