РИАМО – 27 апр. Граждане, у которых кредит по ипотеке превышает сумму 4,5 миллиона рублей, могут получить ипотечные каникулы в рамках закона, принятого в 2019 году, сообщил в понедельник председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно этому закону, заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может потребовать у банка сокращение или приостановку платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Однако отсрочка увеличит общую сумму по процентам.

«Те, у кого кредит больше чем 4,5 миллиона рублей, могут воспользоваться законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году. Но для этого им надо будет представить документы, подтверждающие, что они соответствуют критериям этого закона. Есть еще один вариант – это обращение в банк за реструктуризацией», - сказал Аксаков.

Он отметил, что банки идут навстречу своим клиентам и реструктурируют ипотечные кредиты.

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27 АПРЕЛЯ

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- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.