РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 13 тысяч обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник директор службы Виталий Богданов.

«За неделю на горячую линию администрации округа поступило 725 обращений, из них 42 касались работы ЖКХ, 27 - по вопросам благоустройства, 12 - по вопросам экологии», - сказал Богданов.

Он отметил, что в ЕДДС ЖКХ за неделю поступило 4 292 обращения.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.