РИАМО - 27 апр. В акции «Бессмертный полк-онлайн» в этом году могут принять участие не менее 10 миллионов человек, заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Для участия в акции необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка или на одной из партнерских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Трансляция онлайн-шествия будет проходить в эфире телеканалов, в соцсетях и других площадках с 11 утра 9 мая.

«В прошлом году было более 10 миллионов участников, в этом году их было бы больше, шествие захватывает — люди весь год искали информацию о своих ветеранах. Я полагаю, что онлайн-формат будет нисколько не меньше по количеству участников», — сказал Макаров.

Он уточнил, что из фотографий создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд. Портреты будут размещаться в шествии в порядке поступления, а не по алфавиту.

Для удобства участников работает горячая линия по номеру: 8 800 201 94 50.